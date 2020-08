Kyle Lowry, l’inusable combattant

Six ans invincibilité et 11 victoires de rang. C’est le bilan en cours des Raptors sur les Lakers, et Kyle Lowry, arrivé en 2012, a livré l’un de ses meilleurs matches la nuit dernière pour que cette série perdure. Une perf’ digne de LeBron James au regard des chiffres : 33 points, 14 rebonds et 6 passes ! C’est carrément un record en carrière dans le secteur des rebonds, et il est allé chercher 15 lancers, preuve que son agressivité était maximale.

« C’était le Vintage Kyle ce soir » résume Nick Nurse sur TSN. « Il a scoré, s’est jeté partout, il a provoqué des passages en force, et ils nous a apporté quelques paniers essentiels. Il a été très grand« .

Face à une formation privée d’Avery Bradley et Rajon Rondo, Kyle Lowry a appuyé là où ça fait mal, et l’objectif était aussi de prendre ce match comme un vrai test. « Nick (Nurse) dit qu’il veut nous soulager, et qu’on doit prendre ça comme un match amical, mais on a trop de compétiteurs. Ils veulent jouer et gagner des matches. Surtout contre une équipe comme les Lakers. Une équipe numéro 1 à l’Ouest. »

Comme l’expliquera LeBron James, cette équipe a de l’ADN de champion.

« C’est une super équipe. Ils n’ont pas gagné un titre par hasard, et ce n’était pas uniquement parce qu’il y avait Kawhi, et on l’a vu… C’est pour cette raison qu’ils réalisent une telle saison. C’est une super équipe, et il n’y a pas de « si » ou de « mais ». Ils sont bien coachés. Il y a de l’ADN de champion. Les médias ne leur donnent pas assez de crédit car Kawhi n’est plus là, mais les joueurs savent ce qu’ils sont. »

Kyle Lowry reste le symbole de la force de caractère de cette équipe, mais aussi son esprit de sacrifice et de conquête. Un état d’esprit qu’on retrouve dans ce combat pour l’injustice sociale et contre le racisme.

« Je veux simplement gagner des matches et avoir l’opportunité de jouer pour mes coéquipiers, et de répandre nos messages sociaux, Black Lives Matter. On veut être ici pour parler des méthodes pour empêcher les gens de voter. Ce sont des choses qui me tiennent à coeur, comme la réforme de l’éducation, le besoin de justice pour Breonna Taylor. Ce sont toutes ces choses qui me donnent envie de donner le meilleur de moi-même. »