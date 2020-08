15 000 dollars d’amende pour Marcus Smart

Le code de bonne conduite de la NBA sévit aussi dans la « bulle » et il en coûtera 15 000 dollars à Marcus Smart pour avoir exprimé sa frustration au sujet de sa faute personnelle sur Giannis Antetokounmpo en fin de match.

Initialement sifflée comme un passage en force synonyme de sixième faute (et donc d’expulsion) pour le « Greek Freak », la décision a finalement été revue, accordant un 2+1 à Giannis Antetokounmpo à un moment crucial de la rencontre entre Celtics et Bucks alors que les deux équipes étaient à égalité (107-107).

« Très franchement, je pense qu’on sait tous comment on en est arrivé là… Giannis a pris sa sixième faute, et ils n’ont pas voulu qu’il sorte. Appelons un chat un chat, et c’était exactement ça », avait notamment déclaré Marcus Smart après la défaite de Boston.

Avec le changement d’avis des arbitres, la défaite et l’amende, c’est la triple peine pour le chien de garde de Boston.