Marcus Smart : « Giannis a pris sa sixième faute, et les arbitres n’ont pas voulu qu’il sorte »

Il reste 88 secondes à jouer. 107-107 entre les Bucks et les Celtics, Giannis Antetokounmpo prend l’axe pour aller au cercle, et il est stoppé dans sa course par Marcus Smart. Le panier rentre mais les arbitres sifflent passage en force. À vitesse réelle, le Celtic a les deux pieds en dehors du demi-cercle, et le « Greek Freak » semble le percuter de plein fouet. C’est la sixième faute du MVP 2019, et c’est évidemment une action décisive.

Sauf que les arbitres, après avoir revu les images, se ravisent, et ils sifflent faute à Marcus Smart. Du même coup, le panier est accordé, et pour couronner le tout, Giannis Antetokoumpo inscrit le lancer-franc bonus. On passe à 110-107 et les Celtics ne s’en remettront pas. Et Marcus Smart l’a mauvaise…

« Les arbitres m’ont dit que j’étais en retard. C’est ce que leur a dit le replay center » raconte l’arrière de Boston à MassLive. « Très franchement, je pense qu’on sait tous comment on en est arrivé là… Giannis a pris sa sixième faute, et ils n’ont pas voulu qu’il sorte. Appelons un chat un chat, et c’était exactement ça. »

Après en avoir discuté avec Marcus Smart sur le terrain, Giannis Antetokounmpo a donné sa version des faits.

« Je sais qu’il va essayer de m’agresser tout le temps pour que je sorte de mon match. Je respecte ce qu’il fait, et je le comprends. Je ne pense pas que ce soit un mauvais gars. Au final, c’est son opinion. J’ai eu l’impression qu’il était en mouvement sur la dernière action, et de toute façon, que ce soit un passage en force ou pas, je suis heureux de la victoire, et je vais retenir la leçon de cette action. »

Même si Marcus Smart n’en démord pas, les images confirment la décision des arbitres : il est en retard au moment du drive de Giannis Antetokounmpo, et son pied gauche est en mouvement au moment du choc avec le MVP.