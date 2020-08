Les Pelicans prennent une leçon par les Clippers !

New Orleans devait réagir après son revers face à Utah mais la troupe d’Alvin Gentry est tombée sur un os face aux Clippers, qui voulaient aussi rebondir suite à leur défaite face aux Lakers et ont dominé la rencontre du début à la fin, en s’appuyant notamment sur une adresse exceptionnelle à 3-points (25/47, nouveau record de franchise).

Les coéquipiers de Paul George (28 points en 26 minutes) et Kawhi Leonard (24 points, 5 passes décisives en 27 minutes) ont ainsi envoyé un message au reste de la ligue quant aux capacités du groupe de Doc Rivers, toujours privé de Lou Williams et Montrezl Harrell.

Les pistoleros de sortie

Les Clippers démarrent très fort sous l’impulsion de Paul George, auteur de trois paniers à 3-points consécutifs qui forcent Alvin Gentry à arrêter le match après à peine plus de deux minutes de jeu (12-2). Kawhi Leonard sanctionne à son tour Zion Williamson de loin tandis que Pat Beverley inscrit déjà son deuxième panier à 3-points, portant Los Angeles à un impeccable 6/6 pour débuter !

En transition, Kawhi Leonard fait déjà passer les siens à +14 après moins de cinq minutes (22-8). Les 7 ballons perdus par les Pelicans en premier quart n’aident pas vraiment la franchise de Louisiane alors que le tandem Shamet-Green continue d’empiler les 3-points (37-25). Kawhi Leonard attaque le deuxième acte en claquant le 10e panier à 3-points des Clippers sur 14 tentatives. Comme le signe que la soirée va être longue pour New Orleans.

Jusqu’à 42 points d’avance…

Zion Williamson enchaîne deux paniers de suite mais Reggie Jackson lui répond par deux fois depuis le corner, avant que Pat Beverley ne sale un peu plus l’addition à son tour, toujours de loin (53-34). Les contres et les 3-points (16/24 à la pause) se succèdent, permettant à Marcus Morris de briller, et l’écart enfle à +34 alors qu’il reste encore trois minutes à jouer (74-40).

À +32 à la pause (77-45), les Clippers peuvent voir venir mais continuent d’imprimer un rythme de jeu élevé, sans oublier de passer un petit 17-0 sur la route, portés par un Paul George inarrêtable derrière l’arc (103-61). À 103-66 à 12 minutes de la fin, Doc Rivers peut reposer ses titulaires et faire tourner.

Joakim Noah en profite pour se dégourdir les jambes (4 points, 4 rebonds, 1 passe décisive en 7 minutes) et les Pelicans pour réduire un peu la note finale (126-103). Pour couronner le tout, c’est le rookie Terance Mann qui score le dernier panier du match, à 3-points, scellant un nouveau record de franchise.

New Orleans se retrouve déjà dos au mur avec deux défaites au compteur et devra impérativement l’emporter face à Memphis demain pour continuer à croire en ses chances de qualification. Les Clippers ne rejoueront quant à eux que mardi contre les Suns.