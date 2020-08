Privés de trois titulaires, les Nuggets se font croquer par le Heat

Jimmy Butler n’a pas été autorisé par la NBA à porter un maillot sans message et sans nom. L’arrière/ailier du Heat a donc décidé de le faire quand même… mais a dû changer de maillot juste avant l’entre-deux initial.

Le début de match est marqué par le duel entre Bam Adebayo et Nikola Jokic. Le premier fait la différence dans ses mouvements tandis que le second impose sa technique poste bas. Kendrick Nunn et Duncan Robinson sont déjà au soutien mais le pivot serbe fait mal au Heat, et les Nuggets recollent par un 8-0 rapide.

Globalement, il y a beaucoup de fautes et si Bol Bol s’illustre en début de deuxième quart-temps, pour son premier vrai match en NBA, c’est toujours le duel entre Nikola Jokic et Bam Adebayo qui est le fil rouge de la partie.

Les deux intérieurs se répondent dans des styles très différents mais le pivot des Rocheuses trouve du soutien avec Jerami Grant et PJ Dozier. Denver prend ainsi 7 points d’avance (57-50), avant que Jimmy Butler ne décide d’aller chercher les contacts près du cercle afin de recoller. 57-56 à la mi-temps.

Un 13-0 fatal dans le troisième quart-temps

Rien n’est fait et Nikola Jokic continue son travail, sauf que la défense de Miami s’est adaptée. Sans Jamal Murray, Gary Harris et Will Barton, le Heat décide d’être beaucoup plus agressif sur le pivot adverse.

Forcé de trouver des solutions plus rapidement, le Serbe cherche du soutien qui n’arrive pas, pendant que Jae Crowder enchaîne les paniers longue distance. Nikola Jokic s’agace, les Nuggets perdent énormément de ballons et ça nourrit forcément l’attaque de Miami qui prend le large (94-79) à la fin du troisième quart-temps.

Mike Malone peste en interview devant le manque d’impact et de communication de ses joueurs, mais avec trois titulaires absents, c’est surtout la création qui souffre. Bol Bol a beau s’illustrer avec une superbe passe à terre en contre-attaque, ça ne redonne pas le sourire au coach, son équipe étant dépassée par le collectif floridien.

Monte Morris, Paul Millsap et Jerami Grant tentent un baroud d’honneur, mais Kelly Olynyk surgit pour inscrire ses 20 points du matchs dans le quatrième quart-temps, et sceller le succès (125-105) de son équipe.