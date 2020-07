Justice sociale : Harrison Barnes fait un don de plus de 200 000 dollars

Très actif du côté de Sacramento durant les différentes manifestations en hommage à Geroge Floyd et contre le racisme systémique aux États-Unis (avant de contracter à son tour le virus du Covid-19), Harrison Barnes avait émis le souhait de voir ces protestations être suivies d’actions fortes et concrètes.

« Si on ne fait que protester et qu’on ne poursuit pas notre action en allant voter, on ne verra jamais le changement que l’on attend », avait-il notamment déclaré.

De retour sur les parquets, alors que les Kings défient San Antonio ce soir pour leur reprise dans la « bulle », Harrisson Barnes a pour sa part lié la parole aux actes en effectuant un don de 200 000 dollars destiné à aider plusieurs associations créées par les familles de victimes de violence policière ou de l’usage d’armes à feu.