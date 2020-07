Shai Gilgeous-Alexander à l’épreuve des playoffs

« Il va devenir une star dans cette ligue ».

Chris Paul n’est pas du genre à distribuer les compliments de ce genre. Mais si le meneur d’OKC s’avance ainsi, c’est qu’il sait ce que le sophomore, également arrivé à Oklahoma City l’été dernier (dans l’échange avec Paul George, comprenant également l’arrivée de Danilo Gallinari et cinq choix de Draft), a dans le ventre.

Les stats sont nombreuses pour refléter le début de carrière plus que prometteur de Shai Gilgeous-Alexander, qui brillait avant la suspension de la saison. On retiendra peut-être celle-ci : dans l’histoire NBA, seuls 30 joueurs de moins de 22 ans tournaient à 14.5 points, 3.3 passes et 30 minutes en moyenne par match en carrière.

La liste contient un paquet de très grands joueurs, notamment LeBron James, Chris Paul, Magic Johnson, Michael Jordan, Isiah Thomas, Stephen Curry ou encore Allen Iverson, mais aussi quelques têtes brûlées (Lamar Odom, Gilbert Arenas, Stephon Marbury), juste pour rappeler à quel point le chemin de « SGA » est encore long.

« Je veux être bon, je veux être grand, » explique SGA. « Mais il y a aussi le temps que vous y consacrez, et tout le monde n’est pas prêt à le faire. C’est quelque chose que je suis prêt à faire ».

Plus expérimenté, plus costaud physiquement et mentalement

Le sophomore a prouvé son implication durant le confinement et la suspension de la saison en se maintenant en condition, au point de renforcer la confiance que Billy Donovan pouvait avoir en lui

« Il faut beaucoup d’endurance pour jouer 63 matchs avant l’arrêt de la saison, au niveau où il jouait et être capable de faire ce qu’il faisait avec le nombre de minutes qu’il assurait, » note l’entraîneur. « C’est vraiment encourageant de voir à quel point il a grandi cette année, tant physiquement que mentalement, à la fois avec le ballon dans les mains et en jouant sans ballon. Je pense qu’il a un incroyable avantage ».

Depuis son arrivée en NBA, Shai Gilgeous-Alexander semble franchir les étapes avec une étonnante facilité.

La prochaine sera de taille, à savoir fournir le même rendement pour sa deuxième campagne de playoffs, au sein d’une équipe où il va avoir davantage de responsabilités. Pour Billy Donovan, le sophomore peut relever le défi.

« Il a un potentiel incroyable pour les années à venir. Il a l’opportunité d’être un très, très bon joueur. C’est déjà un bon joueur. Il a la chance d’être bien meilleur qu’il ne l’est aujourd’hui ».