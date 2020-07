Damian Lillard déclaré apte pour affronter Memphis

Excellente nouvelle pour les Blazers : le coach, Terry Stotts, a annoncé après l’entraînement de jeudi que Damian Lillard était officiellement apte à disputer la première rencontre de cette fin de saison régulière, un match déjà crucial pour les Blazers face à Memphis, ce vendredi soir (22h00, heure française).

Le meneur de Portland se remettait d’une inflammation au pied suite au premier « scrimmage », face à Indiana, un problème qui s’est estompé au fil des jours mais lui a fait manquer les deux matchs suivants. Peut-être le contrecoup d’un premier match après une pause de plus de quatre mois.

« Même si je me suis entraîné dur, on ne peut pas simuler les allers-retours, le contact, ce genre de choses, donc je pense que ça s’est juste un peu irrité », a-t-il confié, assurant qu’il ne ressentait plus aucune douleur.

Huit matchs en 14 jours à venir

Malgré le manque de rythme, il s’est dit prêt à disposer de son temps de jeu habituel, à savoir près de 37 minutes par match cette saison, voire plus au regard de l’importance de la rencontre à venir et du contexte, lui qui tourne à plus de 40 minutes par match en carrière en playoffs. « Ce sera une comme une situation normale, où je joue beaucoup, particulièrement avec ce qui se présente face à nous », a-t-il confirmé.

Pour ce qui est de la répétition des matchs et des efforts auxquels son pied va forcément être à nouveau soumis avec huit matchs à venir en 14 jours dont un back-to-back, Damian Lillard s’est là aussi voulu rassurant.

« Je ne pense pas que ce sera un facteur, parce qu’on ne voyage pas, on ne change pas de fuseaux horaires ou des choses de ce genre. On pourra récupérer plus rapidement parce qu’on ira directement de la salle à l’hôtel ».