David West voit bien les Warriors revenir très fort la saison prochaine

Double champion NBA sur le tard, avec les Warriors, David West connait bien la franchise de la Baie, où il a terminé sa belle carrière de 15 ans, entre 2003 et 2018, marquée par deux passages au All-Star Game.

L’ancien joueur des Hornets, des Pacers et des Spurs sait pour le coup que cette saison des Warriors est l’exception qui va confirmer la règle. En effet, l’ancien ailier fort de métier n’a aucun doute sur la capacité de Golden State à retrouver sa magie d’antan. Même mieux, sa magie des débuts…

« Je pense qu’ils vont être prêts à dérouler leur jeu honnêtement », explique-t-il à The Athletic. « Ils ont suffisamment de folie pour sentir qu’ils ont quelque chose à prouver et donc, ils vont arriver revanchards. Je ne serai pas surpris s’ils reviennent pour botter le cul de la ligue, un peu à la manière de leurs débuts. Parce qu’ils sont comme ça. Ils sont conçus pour être compétitifs. »

« Connaissant leur esprit de compétiteurs, ils vont vouloir frapper les premiers »

De plus, les Warriors n’ont pas perdu Kevin Durant pour rien. Ils ont tout de même récupéré Andrew Wiggins dans l’échange final entre Minnesota et Golden State impliquant D’Angelo Russell. David West croit ainsi à l’apport de l’ancien n°1 de la Draft, dans un rôle complémentaire à la Harrison Barnes.

« Ce sont des supers gars mais littéralement parmi les personnes les plus compétitives que vous pouvez croiser. Et ils ont la volonté de travailler pour gagner, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense qu’Andrew [Wiggins] va ajouter sa patte car il va être à l’aise. Il a plutôt bien joué déjà et avec une équipe en bonne santé, il pourra mieux s’intégrer et il n’aura plus la même pression qu’avec Minnesota. C’est un ancien n°1 de la Draft, il est extrêmement talentueux et encore assez jeune. Il peut encore apprendre et absorber tout ce savoir. »

À l’instar des Spurs de 1997 qui avaient récupéré Tim Duncan après une saison pourrie par les blessures, les Warriors sont également de retour, avec un petit cadeau bonus à la Draft.

« Ils ont également un haut choix de draft à venir », conclut David West. « Donc ils ont l’opportunité d’avoir un effectif plus dur et plus riche que l’on croit. Ils ont déjà de très bons jeunes joueurs. J’aime beaucoup [Eric] Paschall. Il a la dureté et la mentalité. Il a réussi à faire son trou dans cette ligue après tout. Je pense vraiment qu’ils ne vont pas être aussi mal classé qu’on le dit. Connaissant leur esprit de compétiteurs, ils vont vouloir démarrer fort et frapper les premiers pour montrer qu’ils sont de retour. »