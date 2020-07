Les Kings renforcés par les retours de Harrison Barnes et Richaun Holmes

À trois jours de la reprise, les Kings peuvent désormais compter sur les renforts tant attendus de leurs titulaires Harrison Barnes et Richaun Holmes. Les deux joueurs ont effectivement fait leur retour à l’occasion du troisième et dernier « scrimmage » remporté par leur franchise face aux Clippers (106-102).

Dans le cinq de départ, Richaun Holmes a compilé 6 points et 5 rebonds en 18 minutes tandis que Harrison Barnes a ajouté 12 points et 6 rebonds en 21 minutes comme remplaçant. Deux prestations honorables pour une reprise, d’autant plus qu’elles ont permis aux Californiens de décrocher leur premier succès lors des « scrimmages ».

Ce qui a évidemment ravi Luke Walton.

« C’est super pour eux », se réjouit le coach au Sacramento Bee. « D’avoir la possibilité de jouer ce scrimmage avec eux, en sachant d’où ils reviennent, c’était vraiment important pour nous. Bien sûr, nous aurions aimé les avoir pour nos trois rencontres de pré-saison, mais c’est ainsi. Donc je pense que le simple fait d’avoir eu un peu de temps avec eux sur le parquet, ça portera ses fruits d’ici vendredi. »

Retours précieux pour les Kings

Comme à son habitude, Richaun Holmes a été très actif et énergique lorsqu’il était sur le parquet. Isolé dix jours de plus dans sa chambre pour avoir récupéré de la nourriture hors de la « bulle », l’intérieur de 26 ans avait forcément des fourmis dans les jambes.

« C’était génial d’avoir l’opportunité de rejouer au basket, d’être avec mes coéquipiers et de prendre du plaisir. Je dois encore travailler sur certaines choses pour m’assurer que ma condition physique est bonne, mais c’était vraiment génial que de pouvoir être sur le parquet et de reprendre la compétition. J’ai beaucoup travaillé sur et en dehors du terrain pour m’assurer d’être dans la meilleure forme possible à mon retour. »

Quant à Harrison Barnes, dans l’incapacité de rejoindre son équipe en raison de sa contamination au Covid-19, il doit essentiellement s’évertuer à retrouver son rythme avant le retour officiel à la compétition.

Bonne nouvelle, les sensations de l’ailier étaient plutôt bonnes face à Los Angeles.

« Ça a été une course depuis hier, entre mon test tôt le matin, ma session d’entraînement et de tirs puis le match. Mais c’est juste super d’être ici. Je me sens bien physiquement. Concernant mon rythme, il y a beaucoup de choses qui doivent être améliorées mais, fort heureusement, il me reste encore quelques jours pour le faire avant que ce soit l’heure de la reprise. »

Avec leurs 3.5 matchs de retard sur les Grizzlies, les Kings auront bien besoin de Harrison Barnes et Richaun Holmes à leur meilleur niveau s’ils souhaitent participer aux playoffs pour la première fois depuis 2006.