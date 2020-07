Zion Williamson attendu de retour à l’entraînement mercredi

Après avoir quitté la « bulle » huit jours pour gérer une urgence familiale, Zion Williamson est de retour depuis vendredi soir, et David Griffin l’attend donc à l’entraînement des Pelicans mercredi.

« En théorie, sa quarantaine se terminerait mardi après-midi », a expliqué le dirigeant de la franchise. « Le problème, c’est qu’il doit faire des tests et obtenir les résultats avant qu’ils ne le libèrent. »

Le rookie va donc devoir patienter, en espérant que ses tests du Covid-19 soient tous négatifs durant sa quarantaine de quatre jours. Si c’est le cas, il sera de retour à temps pour disputer le match de reprise, jeudi, face à Utah.

Mais cela dépendra de la façon dont il se sent après l’entraînement, alors qu’on lui a fourni un tapis de yoga et des accessoires de musculation dans sa chambre. Mais Zion Williamson ne peut forcément « ni courir ni sauter » et même s’il a fait quelques entraînements légers lors de sa sortie de la « bulle », pas sûr qu’il soit prêt jeudi.

« De toute façon, pour n’importe quel joueur de notre équipe qui a passé 13 jours sans faire d’activité physique, il est évident qu’on doit réfléchir avant de le relancer directement en plein match », continue David Griffin. « Surtout un joueur qui génère autant de puissance que lui. Nous allons donc voir où il en est. »