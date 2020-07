Pour Markelle Fultz, la pause de la NBA lui a évité la surchauffe

Il aura fallu attendre sa troisième année en NBA pour voir Markelle Fultz dépasser les 20 matchs disputés sur une saison régulière. Après deux premiers exercices compliqués à Philadelphie, le meneur a pu renaître sous le maillot d’Orlando, même si son jeu reste clairement perfectible.

Alors qu’il n’avait manqué qu’un seul match avant la suspension de la NBA, le numéro 1 de la Draft 2017 a confié qu’il avait commencé à souffrir après le All-Star Game, sous entendant que cette pause forcée par la pandémie de Covid-19 lui a peut-être permis d’éviter la surchauffe et donc une blessure.

« Je me sens vraiment mieux qu’après la pause du All-Star Game, » a-t-il déclaré. « Après le All-Star, mon corps était un peu fatigué, car c’était la première fois que je jouais aussi longtemps. Mais maintenant, je me sens vraiment bien. Maintenant, il s’agit de retrouver le rythme de la compétition, et je ne pense pas en être loin. C’est juste une question d’un peu de rythme ».

Préparer son retour au mieux

Reste à savoir s’il aura le feu vert du préparateur physique pour participer au dernier « scrimmage » d’Orlando ce soir face à Denver (01h00). En attendant de pouvoir fouler à nouveau les parquets, Markelle Fultz s’est nourri de sessions vidéos afin d’améliorer son jeu, et ce qu’il a retenu ne relève pas seulement de la technique.

« Juste être organisé, » a-t-il remarqué. « Être un meneur de jeu, prendre le contrôle du rythme, pousser sur la transition. Ensuite en défense, juste être aux bons endroits. On s’habitue juste à jouer à nouveau ensemble. Donc, il faut juste être conscient de ces choses pour que lorsque je serai sur le terrain, je sois au top ».

Que ce soit ce soir ou pour le premier match de la fin de saison régulière du Magic face à Brooklyn ce vendredi, Markelle Fultz sait que le chemin est encore long, que ce soit sur un plan personnel ou collectif, avant de pouvoir se satisfaire de cette fin d’exercice inédite. Il y a une occasion à saisir que ce soit à son poste ou au niveau de l’équipe, avec potentiellement une 7e place au sein de la conférence Est à aller chercher.

« J’ai encore beaucoup à prouver, » a-t-il ajouté. « La première sera juste de rester qualifié en playoffs et de passer le premier tour. Pour ça, il faudra déjà y être, prendre les matchs les uns après les autres. Continuer à m’établir comme un nom qui compte dans cette ligue, un meneur de jeu et un joueur qui gagne, mais aussi un bon coéquipier et une bonne personne ».