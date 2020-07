James Harden déjà sur son 31

Alors que la plupart des coachs profitent des « scrimmages » pour tester tous leurs joueurs et envisager différentes combinaisons, Mike D’Antoni est déjà en mode « saison régulière », avec une rotation à huit ou neuf joueurs.

James Harden a ainsi disputé 36 des 48 minutes du match contre les Grizzlies (119-104) pour une ligne de stats presque classique : 31 points à 7/15 au tir dont 5/9 de loin, 9 passes, 8 rebonds et 7 pertes de balle. Pour « The Beard », obligé de s’employer pour revenir dans le quatrième quart-temps, il faut reprendre du rythme.

« Le dernier match, on a joué des quart-temps de 10 minutes, donc je n’avais joué que 27 minutes. Pendant la saison régulière et durant les playoffs, l’intensité sera bien plus élevée. Je veux construire ça dès maintenant pour me lancer et être préparé quand ça débutera. Je voulais me pousser un peu plus pour remporter la victoire. »

Relégués à 11 points dans le troisième quart-temps, la faute notamment à un repli défensif très douteux, les Rockets ont ainsi dû remettre les gaz dans l’ultime round, remporté 40-17, pour ne pas s’incliner.

Russell Westbrook (8 points à 3/14) et Eric Gordon (8 points à 4/13) maladroits, ce sont Ben McLemore (26 points à 6/7 à 3-points) et Jeff Green (18 points à 3/4 de loin) qui ont suppléé James Harden, qui a admis avoir été en manque de souffle par moment. Mais pour le MVP 2018, c’est donc un bon exercice pour la suite.

« J’étais un peu essoufflé pendant le match. Tout le monde l’a été. Mais je ne veux pas jouer 20 minutes puis passer à 35 ou 36 minutes pour les huit matchs (de fin de saison) et que ce soit un trop gros choc. Je veux être prêt. »

Le leader de Houston est donc exactement dans le même état d’esprit que son coach, Mike D’Antoni.

« On peut faire tous les entraînements qu’on veut, on ne retrouve pas la forme de match tant qu’on ne joue pas de matchs. Ces trois rencontres d’entraînement sont très importantes, et les huit matchs (pour finir la saison régulière) seront très importants pour trouver la forme nécessaire en vue des playoffs. »