Orlando : Wesley Iwundu doit passer par le protocole lié aux commotions cérébrales

Suite à une chute lors du match face aux Lakers, Wesley Iwundu a ainsi subi une coupure au-dessus de l’œil gauche, qui a nécessité quatre points de suture. Et il a été placé dans le strict protocole lié aux commotions cérébrales.

Désormais, les docteurs doivent vérifier que l’ailier n’a pas de séquelles liées à un traumatisme crânien.

« J’ai l’impression que nous avons de la chance », a pourtant expliqué Steve Clifford, l’entraîneur du Magic. « C’était juste devant nous et c’était effrayant. Il est vraiment tombé durement. Et étant donné la façon dont il est tombé, il n’a pas eu la capacité d’arrêter sa chute. Je lui ai donc parlé après le match, et je pense que nous sommes chanceux, comme je l’ai dit, qu’il n’ait pas été blessé de façon plus grave. »

Surtout que Wesley Iwundu est devenu un élément précieux pour Orlando, surtout avec la blessure de Jonathan Isaac, en apportant un peu de stabilité défensive sur les ailes.