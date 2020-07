Les Suns impatients de pouvoir à nouveau compter sur Ricky Rubio

Après son arrivée dans la « bulle » et ses deux jours de quarantaine, Ricky Rubio s’est entraîné à deux reprises, mais il avait tout de même manqué le match d’entraînement de jeudi, contre son ancienne équipe du Jazz.

En revanche, vendredi et samedi, il s’est à nouveau entraîné et il est prêt pour dimanche soir et la rencontre contre les Celtics. Une bonne nouvelle pour Phoenix.

« Il devrait jouer », confirme Monty Williams à l’AZ Central. « Son entraînement de samedi était bon. C’était sans doute malin de le retenir un peu, car je ne veux pas que les gars jouent alors qu’ils ne sont pas à l’aise. Nos entraînements sont durs. Je suis impatient de le voir sur le parquet. »

C’est Ty Jerome qui avait pris la mène jeudi soir contre Utah. Revoir le troisième passeur de la ligue (8.9 passes de moyenne) va changer la donne pour des Suns, qui attendent toujours le retour d’Aron Baynes.

« J’aurais aimé qu’il soit là le dernier match, avec tout le monde », livre Mikal Bridges. « On a élevé notre niveau de jeu, on a bien joué, mais c’est bien de l’avoir avec nous. Il me trouve très régulièrement, donc pour moi, mais aussi pour l’équipe, c’est tellement mieux de l’avoir balle en main. Même en défense. Partout, il nous aide. »