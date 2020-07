Mis KO par le Covid-19, Aron Baynes attend de pouvoir rejoindre Disney World

On le savait absent de la « bulle », et Aron Baynes a confié à Shams Charania qu’il était toujours à Phoenix, où il se remet du Covid-19. Le solide pivot australien a en effet été symptomatique, tout comme sa femme et ses enfants mais c’est lui qui a été le plus sonné par le virus, qui l’a « mis sur les fesses une semaine ».

Le pivot des Suns explique ainsi qu’il a dormi « quatre jours de suite », avant que son état ne s’améliore.

Le problème, c’est que sa contamination semble ancienne puisque Aron Baynes explique ne pas avoir pu toucher un ballon de basket depuis 30 jours, mais qu’il est toujours positif lorsqu’il passe les tests demandés par la NBA.

Il ne peut donc pas prendre la direction de la « bulle », la ligue exigeant des joueurs qu’ils rendent deux tests négatifs avant de prendre l’avion pour Disney World, où ils devront ensuite passés par la quarantaine.

S’il se dit prêt à rejoindre ses camarades, Aron Baynes doit encore patienter, et il n’est pas certain que Monty Williams puisse donc compter sur lui pour la reprise de la campagne.