Le Top 5 de la nuit : Rudy Gobert scotche Tyler Herro

« From Herro to Zero », le clip recensant le meilleur des actions de la nuit et ponctué de jolies « punchlines » a encore frappé. Le Français Rudy Gobert est notamment à l’honneur à la troisième place du classement pour son scotch sur Tyler Herro qui voulait visiblement se payer le pivot d’Utah.

Auteur de 21 points et 8 rebonds pour aller avec ses deux contres, Rudy Gobert a été prépondérant dans la courte victoire du Jazz face au Heat (101-99). La première place revient à Kent Bazemore pour son poster sur Donte DiVincenzo dans le deuxième succès des Bucks dans la bulle, cette fois contre Sacramento (131-123).