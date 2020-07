Rodions Kurucs, pivot de secours chez les Nets

On parle beaucoup du cinq géant des Nuggets à Orlando, mais Brooklyn s’est signalé aussi avec une petite bizarrerie qui va elle dans le sens inverse, celui des Rockets avec leur hyper small ball : la présence de Rodions Kurucs, 2m06, au poste de pivot. Mais ça n’a rien d’un choix stratégique.

Kevin Durant, DeAndre Jordan, Nic Claxton et Wilson Chandler absents, Michael Beasley finalement resté chez lui, il a fallu bricoler dans la raquette. Même si Brooklyn a pris une grosse fessée contre les Pelicans, lui s’en est plutôt bien sorti avec 10 points et 5 rebonds en 20 minutes.

« Ça s’est bien passé, je me suis vite adapté » se réjouit le Letton, cité par le New York Post. « J’ai dû apprendre des petites choses, ce que les grands doivent faire, la communication avec les extérieurs à qui on doit tout dire en défense. C’était la partie la plus compliquée parce que je ne suis pas habitué à parler autant en défense – ce sont les intérieurs qui le font d’habitude. Je dois m’y faire. »

Les félicitations de son entraîneur

« Ce n’est pas mon poste mais on peut toujours apprendre » poursuit-il. « J’ai appris beaucoup sur la communication, le pick-and-roll, à quel point c’est difficile pour les grands de tout faire, les écrans retard, les rebonds… Je ne pense pas que je vais rester à ce poste mais j’en apprends le plus possible. »

Jarrett Allen, dernier rescapé dans la peinture, est là pour le guider. « Il a passé du temps avec moi et les intérieurs – enfin le groupe n’est pas grand, il n’y a que moi – mais il a étudié les schémas défensifs et offensifs » raconte-t-il. « J’ai essayé de lui donner des conseils que les entraîneurs ne peuvent pas lui fournir, avec mon expérience du terrain. »

Et son coach Jacques Vaughn justement est satisfait du travail de son pivot de secours. « Je lui donne beaucoup de crédit. Il a montré pleins de choses positives. L’autre jour, il a su dessiner un système qu’on avait élaboré deux jours avant. Sa communication et son travail entre les sessions sont très bons. »