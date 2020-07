Les visages de 300 fans diffusés sur les écrans autour des terrains pendant les rencontres

Pour l’instant, les écrans disposés autour des terrains à Orlando ne diffusent que des animations aux couleurs de l’équipe qui « reçoit ». Mais ça va changer lorsque les vrais matchs vont débuter.

La NBA a ainsi annoncé plusieurs mesures afin de tenter de recréer le lien (de façon virtuelle) avec les fans. La plus marquante est sans doute l’utilisation des écrans disposés autour des trois terrains afin de diffuser les visages d’environ 300 fans en direct, grâce à l’application « Together Mode » de Microsoft.

D’après la ligue, les supporters pourront également agir sur les effets visuels grâce à leurs encouragements. Les hashtags et messages sur l’application de la NBA ou sur Twitter devraient également avoir une incidence.

« En collaboration avec nos partenaires en matière de diffusion et de technologie, nous sommes ravis de dévoiler une série d’améliorations qui rapprocheront les fans du jeu et leur permettront de personnaliser leur expérience télévisuelle », a expliqué Sara Zuckert, responsable de la diffusion nouvelle génération de la NBA. « Notre objectif est de créer une expérience agréable et immersive où les fans peuvent s’engager les uns avec les autres et maintenir un sentiment de communauté alors que nous redémarrons dans ces circonstances uniques et difficiles. »

La NBA promet également des options de diffusion inédites, avec plus de 30 caméras autour du terrain, dont certaines automatisées, comme celle disposée sur un rail et qui est déjà à l’œuvre pour les « scrimmages ».

Des micros placés autour du terrain doivent également permettre de mieux retranscrire l’ambiance des matchs.