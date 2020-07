Le Jazz teste une formule avec deux pivots

Rien de tel que des « scrimmages » pour faire des expériences. À Utah, on cherche des solutions pour compenser l’absence de Bojan Bogdanovic, et Quin Snyder a testé une formule avec deux pivots : Rudy Gobert et Tony Bradley.

Habituellement, le second est la doublure du Français, mais en deuxième mi-temps, face aux Suns, le coach du Jazz les a fait jouer ensemble. Et Rudy Gobert est pour !

« J’adore » a réagi le Français après la rencontre. « Je pense que ça peut être un point fort si on apprend à jouer ensemble en attaque et en défense. J’y suis habitué car j’avais l’habitude de jouer avec Derrick Favors. Pour Tony, c’est un peu nouveau mais, j’y crois. »

Selon le Deseret News, Donovan Mitchell semble aussi conquis par cette formule, tandis que Quin Snyder rappelle que c’est un test, et que ce type d’association reste lié à l’adversaire.

« On peut tout utiliser pour avancer. On pourrait voir une combinaison avec Tony et Rudy, mais on pourrait aussi ne pas la voir… Ce sera vraiment dicté en fonction du match et des oppositions. Notre champ de remplacements pourrait varier en fonction de qui on joue, et de ce qu’on essaie de faire » détaille le coach.

La priorité, pour l’instant, c’est de trouver le joueur qui remplacera Bojan Bogdanovic dans le cinq de départ.

Face à Phoenix, c’est Royce O’Neale qui a débuté à l’aile avec Joe Ingles en 4. Quin Snyder a ensuite fait entrer Jordan Clarkson et Georges Niang pour tester des formules « small ball ». Ce qu’on note, c’est que le coach du Jazz a donc opté pour un défenseur (Royce O’Neale), pour conserver Jordan Clarkson comme joker offensif en sortie de banc. Ce qui permet de se rapprocher du cinq de la saison passée avec Mike Conley qui remplace Ricky Rubio.