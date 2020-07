Kemba Walker répète qu’il n’est pas inquiet pour son genou

Depuis qu’il a repris l’entraînement puis est arrivé dans la « bulle », Kemba Walker évoque avec insistance son état de santé. Son genou gauche grince et cela inquiète, même si le All-Star et Brad Stevens essaient de rassurer.

Privé, dans un premier temps, d’entraînement collectif pour ménager son articulation, Kemba Walker ne jouera pas contre le Thunder vendredi soir. Mais il a enfin pu évoluer avec ses coéquipiers.

« Cela fait du bien de faire un entraînement complet, de jouer avec les gars. Je me sens bien en ce moment », explique-t-il à SB Nation. « Ils ont fait le bon choix en me laissant à l’écart de certains entraînements. »

Si l’ancien des Hornets a écarté toute opération du genou, il n’est pas impossible que la douleur revienne et le plombe régulièrement pendant les playoffs.

« Je pense que ça va le faire. C’est une question de gestion » assure-t-il ainsi, répétant en tout cas qu’il n’a pas besoin de passer sur le billard. « Non, non, non, non, non. Pas d’intervention chirurgicale ».