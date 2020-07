Privé d’entraînement complet, Kemba Walker tente de rassurer sur son état de santé

Ça fait maintenant une dizaine de jours que les franchises NBA sont arrivées dans la bulle d’Orlando mais du côté des Celtics, Kemba Walker n’a toujours pas pris part à un entraînement complet avec ses camarades à cause de son genou. « C’est vraiment frustrant, simplement parce que je ne suis pas du genre à rater des matchs » explique-t-il chez ESPN. « Je ne suis pas vraiment inquiet honnêtement, parce que j’avance bien, je progresse et je me rapproche d’un retour. Donc oui, je vais bien, et je reviendrai plus fort que jamais je pense. »

De quoi rassurer un petit peu les fans celtes qui sont eux inquiets à deux semaines de la reprise. Le meneur de jeu fait comprendre qu’il a souffert avant l’arrêt de la saison, mais plus depui. « J’avais vraiment une douleur. Je ne peux pas vraiment l’expliquer, mais c’était une douleur sur le côté du genou qui me gênait. Je ne sais pas trop quoi dire d’autre. Dans toute ma carrière, je n’ai pas raté beaucoup de matchs et j’en ai joué beaucoup avec des pépins. Là ça me gênait beaucoup donc c’était la meilleure chose à faire pour moi que de me reposer (…) Je veux être à mon meilleur pour mes coéquipiers et ce club quand la saison reprendra, et évidemment pour les playoffs. »

« Le plan est de ne pas être restreint en playoffs »

Malgré tout, il s’entraîne encore très peu – depuis dimanche dernier, seulement des exercices dans son coin mardi et une partie de l’entraînement jeudi – alors que toute la NBA essaie d’être au mieux physiquement pour la reprise.

Sans oublier le plan ébauché par Brad Stevens il y a quelques jours, concernant une restriction de son temps de jeu à la reprise. « Le plan est de ne pas être restreint en playoffs » précise Kemba Walker. « Mais je me sens bien, je prends ça au jour le jour, avec intelligence, prudence surtout. Je me sens vraiment bien donc on y va doucement. »

La tentative du meneur pour rassurer les supporters de Boston n’est pas hyper convaincante. Il aura peut-être plus de chance en les faisant rêver avec son association avec Jayson Tatum. « On peut être très forts tous les deux. Depuis qu’il est sur son nuage, je n’ai pas vraiment pu aider comme je l’aurais voulu, donc oui, j’ai vraiment hâte de revenir, d’avoir de l’impact pour mes coéquipiers, et d’être mieux préparé qu’avant l’arrêt de la saison. »