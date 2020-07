Ricky Rubio raconte avoir lui aussi été touché par le Covid-19

Quelques heures après les confessions d’Aron Baynes sur le Covid-19 et comment le virus lui a gâché la vie, Ricky Rubio a confié avoir lui aussi été contaminé.

C’est la raison pour laquelle il vient juste d’arriver à Orlando, et qu’il aborde la reprise du basket avec beaucoup de précaution. « Je ne me suis entraîné que deux fois, je dois parler avec l’entraîneur et tout le staff » explique-t-il.

Le compte Twitter des Suns misait sur un retour aux affaires dès le premier match du club ce soir, face au Jazz, mais il faudra attendre encore quelques heures pour être fixé.

« Je me sens bien mais on doit être intelligent. C’est un match de présaison. On ne peut pas faire de prévisions. On ne savait pas quand j’allais pouvoir venir donc on doit prendre les choses au jour le jour. »

Le point positif ? « Je vais bien, je n’ai pas de symptômes » rassure le meneur de jeu, qui doit se concentrer sur son cardio. « Après trois ou quatre mois, quand j’ai joué, j’ai senti mes jambes, j’ai senti mes poumons. Je dois travailler là-dessus, trouver comment donner mon meilleur à l’équipe en surveillant ma santé. »

Toujours pas de nouvelles d’Elie Okobo et Jalen Lecque, qui manquent également à l’appel du côté des Suns.