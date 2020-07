Matisse Thybulle a publié son quatrième clip de la série « Welcome to the Bubble », résumant sa vie et celle de son équipe dans la « bulle » de Disney World.

Avec toujours un peu de sport, entre musculation et entraînement, et beaucoup de bonne humeur comme lors de l’anniversaire improvisé de Mike Scott ou la sortie golf entre joueurs qui ne pouvait que dégénérer…

