Lakers : Kentavious Caldwell-Pope dans le cinq de départ

Frank Vogel avait quelques options pour remplacer Avery Bradley, forfait, et comme en saison régulière, il a opté pour Kentavious Caldwell-Pope. « Je suis quasi certain qu’il débutera » a lancé Frank Vogel lundi à la presse.

Ce n’est pas une surprise, d’autant que Rajon Rondo est blessé, et que ça limitait forcément les solutions de rechange. De plus, Kentavious Caldwell-Pope avait très correctement assuré l’intérim avec une belle : 10.1 points par match, à 51% aux tirs et 45% à 3-points. On peut même dire que l’équipe tourne très bien lorsqu’il est dans le cinq de départ avec 17 victoires pour seulement 3 défaites !

Même s’il n’est pas « combo guard », KCP possède les mêmes atouts que Danny Green, c’est un bon shooteur et un bon défenseur. Deux éléments clés pour écarter le jeu et soulager LeBron James de l’autre côté du terrain.

Danny Green et Kentavious Caldwell-Pope peuvent ainsi défendre sur les postes 1 à 3, et donc les meilleurs extérieurs adverse.

Quant à l’intéressé, il expliquait qu’il préférait débuter les matches car il avait du mal à être efficace immédiatement en sortie de banc. « Quand j’étais dans la « second unit », il me fallait du temps pour trouver du rythme avec beaucoup de nouveaux joueurs » expliquait-il lors de son premier intérim à la mène en décembre. « Mais une fois que je me suis retrouvé dans le cinq de départ, ça s’est plus ou moins débloqué. La plupart du temps, je suis largement démarqué grâce à LeBron et Anthony. Je dois juste être prêt à mettre mes tirs. Une fois que j’en ai mis des faciles, un lancer-franc, un lay up ou quoi que ce soit, le rythme s’est plus ou moins débloqué pour moi. »

Même si Rajon Rondo ne devrait revenir qu’au milieu des playoffs, les Lakers possèdent encore Alex Caruso et Quinn Cook pour suppléer Kentavious Caldwell-Pope à l’arrière, tandis que Danny Green a vu débarquer Dion Waiters et J.R. Smith comme doublures.