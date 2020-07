En association avec Russell Westbrook, le syndicat des joueurs propose des T-shirts avec de nouveaux slogans

Shams Charania a annoncé un partenariat entre le NBPA (syndicat des joueurs) et la marque de vêtements de Russell Westbrook afin de créer de nouveaux T-shirts que les joueurs pourront sans doute porter à l’échauffement, et lors des points presse.

Onze slogans validés par le syndicat des joueurs ont été choisis pour les orner. On retrouve « I Can’t Breathe » (Je ne peux pas respirer), mais aussi « Equality » déjà sélectionnés dans la liste des slogans au dos des maillots et donc 9 nouveaux choix.

Systemic Racism (Racisme systémique),

Police Reform (Réforme de la police)

No Justice No Peace (Pas de justice pas de paix)

Break the Cycle (Briser le cercle)

Strange Fruit (référence à la chanson de Billie Holiday)

By Any Means (Par tous les moyens)

Power to the People (Pouvoir au peuple)

Am I Next? (Suis-je le prochain?)