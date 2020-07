Doc Rivers et la NBA pleurent la mort de John Lewis, figure du mouvement des droits civiques

Dernier membre du « Big Six » (Martin Luther King Jr., James Farmer, A. Philip Randolph, Roy Wilkins et Whitney Young) encore vivant, John Lewis est décédé vendredi, des suites d’un cancer du pancréas.

Figure du mouvement des droits civiques aux États-Unis, il avait ainsi été à l’organisation de la fameuse « Marche sur Washington pour l’emploi et la liberté » de 1963, où Martin Luther King Jr. prononça son discours « I Have a Dream » devant le Lincoln Memorial, l’évènement regroupant alors entre 200 000 et 300 000 personnes.

Son décès, alors que les États-Unis font face à un nouveau mouvement social suite à la mort de George Floyd, a ainsi une résonance particulière, notamment en NBA.

« C’est un jour vraiment triste pour notre pays », a ainsi déclaré Doc Rivers, qui avait rencontré plusieurs fois John Lewis, élu à la Chambre des représentants des États-Unis en Géorgie depuis 1987. « Ce qui est fou, c’est que quand on réfléchit, actuellement, à certaines des choses pour lesquelles John Lewis se battait, c’est encore un combat d’actualité. Les tentatives pour empêcher les électeurs de voter sont à leur maximum en ce moment. »

Pour le coach des Clippers, le combat de John Lewis est donc plus que jamais d’actualité.

« C’est incroyable de voir à quel point un groupe de personnes essaie de faire en sorte que les gens ne votent pas. Les latinos, les noirs et les jeunes sont les cibles. C’est pour cela qu’ils essaient de faire en sorte que les gens ne votent pas. Quand on pense à l’époque où cela se passait et pourtant nous continuons à mener ce combat… »

Sur les réseaux sociaux, les réactions se sont ainsi multipliées, de LeBron James à Magic Johnson en passant par Kareem Abdul-Jabbar. Président du syndicat des joueurs, Chris Paul a également réagi, pour rendre hommage à John Lewis mais également à C.T. Vivian, un proche de Martin Luther King Jr. décédé également vendredi.

« Aujourd’hui est un jour triste car nous avons perdu deux des militants les plus puissants que nous ayons jamais eus : C.T. Vivian et John Lewis. L’impact qu’ils ont eu sur l’Amérique est, je pense, incroyable », a expliqué le meneur d’OKC. « Pour moi, en tant que noir, il est plus important que je fasse mieux mon travail de parent. Je pense que souvent, les gens nous considèrent, en tant qu’athlètes, comme des héros, par rapport à ce que nous pouvons faire en dunkant ou en marquant un touchdown. Mais les choses que [Lewis et Vivian] ont faites en tant qu’êtres humains… John Lewis était l’un des 13 premiers « Freedom Riders ». Le plus jeune orateur de la Marche à Washington. Il a fait la marche de Selma à Montgomery. Je pense que nous n’en faisons pas assez pour apprendre et enseigner toutes ces choses. Je pense que c’est plus important que tout ce qui se passe ici. »

Crédit photo : Obama White House