Tyler Herro : « Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie »

Le 11 mars dernier, au soir de la suspension de la saison, Tyler Herro effectuait son retour sur les parquets à l’occasion de la réception de Charlotte après avoir manqué 15 matchs à cause d’une blessure à la cheville. Sept petites minutes « pour aider l’équipe » restées sans lendemain.

Plus de quatre mois plus tard, le rookie de Miami fait partie de ceux pour qui cette pause inattendue a été profitable d’un point de vue physique, après avoir notamment pris part à tous les entraînements collectifs du Heat.

« Je suis à 100 % maintenant, » a-t-il confirmé au Miami Herald. « La pandémie et le temps libre m’ont permis de me remettre à 100 %. Je ne me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Mon taux de masse graisseuse est à 5,5 %. Donc je suis excité de commencer ».

Déjà comme un poisson dans l’eau

Le corps est donc en pleine forme, et la tête suit puisque Tyler Herro a également confié se sentir déjà comme à la maison dans la « bulle » d’Orlando.

« Pour moi, ça n’a pas vraiment changé, excepté le fait que je ne peux pas voir mes amis et ma famille. C’est vraiment à peu près tout. Je fais tout ce que je fais ou que je ferais habituellement à Miami, juste me balader, aller à la salle. Et c’est vraiment ce que je fais ».

Il reste deux semaines à Miami pour parfaire sa montée en puissance avant son premier match officiel face à Denver, le 1er août prochain.