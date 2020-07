Covid-19 : la NBA renforce son protocole avec de nouveaux tests

Les « faux positifs » inquiètent la NBA et les personnes présentes sur place, et la ligue a donc décidé d’ajouter des tests sérologiques pour les personnes qui ont été contaminées il y a quelque temps, mais qui ne sont plus contagieuses. Pour l’instant, la NBA effectuait ainsi des tests virologiques, et un joueur était autorisé à reprendre s’il enchaînait deux tests négatifs en 24 heures.

Sauf que ESPN rapporte qu’au moins un joueur ayant cumulé plusieurs tests négatifs a ensuite été testé positif après avoir rejoint la bulle. Il s’agissait d’un cas de « faux positif », dû au fait qu’il reste des cellules mortes infectées. Le virus n’est plus actif, et la personne n’est plus contagieuse mais il reste des traces…

En conséquence, la NBA et le syndicat des joueurs ont concerté des spécialistes, et ils ont décidé d’ajouter des tests sérologiques, utilisés pour détecter la réponse immunitaire. La NBA précise que cela ne concernera que les joueurs qui ont été positifs dans le passé, et elle détaille son nouveau protocole pour un joueur testé positif.

– Une quarantaine d’au moins 14 jours après le premier test positif ou la fin des symptômes

– Le joueur doit ensuite être négatif à deux tests virologiques dans un intervalle de 24 heures

– Le joueur doit ensuite connaître un test sérologique positif (présence d’anticorps) effectué dans les 30 jours

– Le joueur doit être négatif à un « test rapide » (avec résultat immédiat) avant de reprendre tout contact avec d’autres personnes.

Ce n’est qu’après ces quatre étapes que le joueur sera donc autorisé à reprendre le chemin de l’entraînement. Par exemple, cela concerne actuellement Russell Westbrook, Harrison Barnes ou encore Alex Len, trois joueurs qui n’ont pas encore obtenu le feu vert pour rejoindre Disney World.