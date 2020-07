Les Clippers veulent faire monter Kawhi Leonard en température

Arrivé après les Clippers, Kawhi Leonard en a terminé de sa quarantaine de deux jours, effectuée ce week-end. Depuis ce lundi, il a rejoint ses coéquipiers et participé à son premier entraînement collectif depuis mars.

Comme tous les joueurs, c’est donc son physique qui est scruté, après quatre mois de pause. « Je me sens bien, j’ai pu travailler et me renforcer », a-t-il déclaré, comme pour rassurer tout le monde.

Mais avec Kawhi Leonard, cela va encore plus loin, car le champion et MVP des Finals 2019 possède un passif avec les blessures et les Clippers ont suivi le modèle des Raptors la saison passée. L’ailier est ainsi constamment surveillé, et protégé puisqu’il évite les back-to-backs.

Cette reprise à haut risque pour les organismes est donc un test et la franchise californienne ne prendra aucun risque dans un premier temps.

Un mois de préparation avant les playoffs

« Je ne sais pas comment les choses vont se dérouler pour lui », reconnaît Doc Rivers à ESPN, en évoquant la gestion de sa star pendant les huit matches de saison régulière qu’il reste à jouer. « Il n’a pas de restriction. Il est globalement en parfaite santé. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu’on ne va pas faire attention, pour qu’il soit prêt pour les playoffs. On doit être malin. »

Les Raptors l’avaient été durant la saison, et on a vu le résultat en playoffs : Kawhi Leonard avait survolé les débats. Cette saison, l’ailier des Clippers a été ménagé car dans la foulée du titre avec Toronto, il n’avait pas beaucoup travaillé durant l’été. « The Klaw » va donc utiliser les prochaines semaines pour monter en puissance.

« C’est une intersaison », explique l’ancien des Spurs. « On a en général trois mois de pause, avant d’arriver au training camp, on fait quelques entraînements et là, on joue la présaison. C’est le même état d’esprit, le même calendrier. Même si là, on n’a que huit matches pour se lancer dans les playoffs. »

Le premier tour débute le 17 août, les Clippers ont donc un mois pour préparer leur double champion NBA.