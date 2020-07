Avec Madden, NBA 2K et Call of Duty fraîchement installé sur sa PS4, Quinn Cook s’apprêtait à embarquer pour la Floride, prêt pour un confinement 2.0 aussi long que passionnant. Le Laker a fait part de son enthousiasme à l’idée de se retrouver dans une telle aventure, au sein d’un groupe qu’il décrit comme « très soudé ».

Ce sera aussi l’occasion pour lui de vivre un apprentissage accéléré aux côtés de grands joueurs, chaque jour.

« Tout ce que nous avons vécu nous a rendus plus proches, » a-t-il déclaré. « J’ai donc hâte de passer quelques mois complets avec mes gars et d’apprendre. Dans cette équipe, j’apprends tellement de choses chaque jour, pas seulement le basket mais la vie. Je regarde comment mes vétérans se bougent sur un terrain, comment ils gèrent leur argent, comment ils s’occupent de leur corps. Je pose tellement de questions et j’ai accès directement à eux tous les jours. Habituellement, pendant la saison, vous allez à la salle ou à l’entraînement et vous êtes avec les gars pendant deux ou trois heures, puis vous rentrez chez vous. Là, vous allez au gymnase avec l’équipe, vous mangez avec l’équipe, à l’hôtel avec l’équipe, ça me rappelle l’AAU, ou les camps d’équipe ».

Des leaders qui accordent de l’importance à l’esprit d’équipe

Quinn Cook a également mentionné les deux derniers arrivés, JR Smith et Dion Waiters, deux arrières qu’il se devra également d’aider à intégrer. « J’ai hâte de le faire. Ils ont joué au plus haut niveau et ont bien joué… ils apportent quelque chose que nous n’avions pas aussi bien », a-t-il ajouté.

Même si la concurrence sera rude, c’est peut-être aussi cet esprit d’équipe qui pourra faire la différence, parmi les détails qui font basculer un match. La profondeur de l’effectif et sa qualité forcent également tout le monde à rester concentré, prêt à apporter à tout moment.

« Tout le monde a aidé cette année d’une manière ou d’une autre, et nous allons certainement avoir besoin de ça à Orlando. Nous pouvons vraiment aller du premier au quinzième joueur, c’est ce qui rend cette équipe si spéciale. Tout le monde veut gagner. Nous avons des superstars, des gars qui ont gagné et qui saisissent ce concept d’équipe. Nous avons une équipe où un gars peut faire 1/8, mais si l’équipe gagne, tout le monde est content ».