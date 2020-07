L’adiZero Rose 1 « Bulls » est de retour

On ne pouvait pas passer à côté de la réédition de la adiZero Rose 1 « Bulls », première chaussure signature de Derrick Rose qu’adidas a décidé de ressortir cette année pour fêter son dixième anniversaire.

Le modèle, reconnaissable grâce à son renfort autour de la cheville laissant apparaître un trou, était déjà réapparu en rouge et noir pour fêter le nouvel an chinois, puis jaune et bleu, les couleurs de Simeon High School, lycée du meneur de jeu.

Il est ici tout noir avec un liseret rouge, ainsi que les trois bandes de la marque à l’arrière et sur la semelle. Déjà disponible, la paire coûte 130 euros.

