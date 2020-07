Adam Silver craint un scénario à la MLS

Alors que les équipes ont commencé à arriver dans la « bulle » de Disney World, et que les joueurs et les staffs vont désormais connaître deux nouveaux tests et une phase de quarantaine de 48 heures dans leurs chambres, l’exemple de la MLS a refroidi tout le monde, même les plus optimistes, sur le projet de la NBA.

Le championnat de soccer est ainsi en train de vivre un scénario catastrophe, avec énormément de forfaits et, plus inquiétant encore, des contaminations à l’intérieur même de sa « bulle ». Ce que craint Adam Silver.

« Nous ne serons pas surpris, lorsqu’ils arrivent à Orlando, si d’autres joueurs sont testés positifs », explique ainsi le commissionner. « Ce qui serait plus inquiétant, c’est qu’une fois les joueurs dans le campus, et après la période de quarantaine, ils soient testés positifs ou qu’il y ait des tests positifs (parmi les staffs). Nous saurions alors que nous avons un problème. Nous saurions qu’il y a en gros un trou dans notre bulle ou que notre quarantaine ou notre campus ne fonctionne pas, d’une manière ou d’une autre. Ce serait donc très inquiétant. »

« Encore une fois, ce virus a forcé beaucoup de gens à faire preuve d’humilité, donc je ne vais pas exprimer un niveau de confiance plus élevé que celui que nous avons en suivant les protocoles, en espérant que ça fonctionnera comme nous l’avons conçu »

Bien sûr, la situation est particulièrement problématique pour les Nets, qui sont particulièrement déplumés, mais les Nuggets, les Clippers, le Heat, les Bucks et les Kings ont dû fermer leurs installations ces derniers jours.

« Nous avons commencé à tester toutes nos équipes il y a environ deux semaines et comme nous l’avons signalé, nous avons eu un nombre important de cas positifs », continue Adam Silver. « Je pense que c’est plutôt une représentation de ce qui se passe dans le pays. »

Le patron de la ligue pense ainsi toujours que la « bulle » est l’environnement le plus sûr possible pour les joueurs.

« Sur le papier, et en travaillant avec nos experts, cela devrait fonctionner », assure-t-il. « Mais nous verrons bien. Je suis convaincu, sur la base des cas positifs que nous constatons chez nos joueurs et dans le grand public à travers le pays, que ce sera plus sûr sur ce campus qu’en dehors, en partie parce que nous allons faire des tests quotidiens. Mais encore une fois, ce virus a forcé beaucoup de gens à faire preuve d’humilité, donc je ne vais pas exprimer un niveau de confiance plus élevé que celui que nous avons en suivant les protocoles, en espérant que ça fonctionnera comme nous l’avons conçu. » Il ne reste plus qu’à croiser les doigts, alors…