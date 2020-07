Positif au Covid-19, Taurean Prince se rajoute à la longue liste des absents de Brooklyn

La liste n’en finit plus de s’allonger à Brooklyn. Alors que Kevin Durant, Kyrie Irving et Nic Claxton sont blessés, Wilson Chandler a de son côté décidé de faire l’impasse sur la fin de saison, tandis que DeAndre Jordan et Spencer Dinwiddie ont eux déclaré forfait après avoir attrapé le Covid-19 à New York.

Ils sont désormais rejoints par Taurean Prince, également contaminé et qui ne pourra pas rejoindre la « bulle ».

En effet, l’ailier titulaire a été testé positif lors de la dernière série de tests, alors que Brooklyn se préparait pour se rendre à Orlando. Dans ces conditions, il doit être isolé et ne pourra pas prendre part à la grande majorité du « mini training camp » mis en place en vue de la reprise. D’où son forfait…

Désormais, le GM Sean Marks va sans doute devoir trouver des renforts, et il peut recruter quatre remplaçants. La priorité semble d’aider Jarrett Allen dans la peinture, avec peut-être la signature d’Amir Johnson.

Pour l’instant, Jacque Vaughn n’a donc que 11 joueurs « valides » à sa disposition : Joe Harris, Garrett Temple, Caris LeVert, Jarrett Allen, Dzanan Musa, Rodions Kurucs, Timothé Luwawu-Cabarrot, Tyler Johnson, Justin Anderson et les deux « two-way contracts », Chris Chiozza et Jeremiah Martin.