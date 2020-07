Bientôt free agent, Jakob Poeltl ira là où on lui propose le meilleur temps de jeu

L’histoire entre Jakob Poeltl et les Spurs pourrait bien prendre fin à l’issue de la campagne actuelle. Alors qu’il s’apprête à être free agent, l’ex pivot des Raptors s’est exprimé dans la presse autrichienne au sujet de son avenir, assurant qu’il priorisera le temps de jeu parmi les équipes qui se montreront intéressées par ses services.

« Ça m’intéresse d’examiner au moins quelques autres options, » a-t-il notamment déclaré. « S’agissant de ma carrière et de mon développement, mon rôle et mon temps de jeu entreront en première ligne. L’année dernière, j’attendais plus de moi-même, mais aussi de mon rôle et de mes minutes. C’est pourquoi je ne veux pas jouer une autre année dans des conditions similaires ».

Le pivot sait qu’il a une grosse carte à jouer sur la fin de saison régulière en l’absence de LaMarcus Aldridge. Plus il se montrera sous son meilleur jour, plus il aura de chances de rebondir, à San Antonio ou ailleurs, avec un rôle en accord avec ses attentes.

« Je vais en être à ma cinquième année en NBA. Je ne dis pas que j’attends de jouer 30 minutes par match, mais j’espère continuer à progresser chaque année », a-t-il ajouté.