Au tour de Garrett Temple de faire part de ses craintes

L’argent ? L’enjeu sportif ? Le contexte social ? La famille ? La santé ? Autant d’éléments qui ont pesé des deux côtés de la balance dans l’esprit de chaque joueur au moment de faire un choix difficile : celui de rejoindre ou non la « bulle » d’Orlando pour terminer la saison NBA.

Vice-président du syndicat des joueurs, Garrett Temple, l’ailier des Nets, une équipe déjà durement touchée par de nombreuses défections (Kyrie Irving, Kevin Durant, Nic Claxton et DeAndre Jordan sont déjà sur la touche), a avoué avoir longtemps hésité avant de donner son accord, pour aider ses coéquipiers, garder le même salaire, mais aussi pour continuer à mettre l’accent sur le combat mené contre les brutalités policières.

« Nous allons utiliser la situation de la bulle comme un moyen de maintenir la pression parce qu’il va y avoir tellement de personnes qui vont regarder ces matchs de basket », a-t-il notamment déclaré.

Pas moyen d’être à l’aise

Garrett Temple reste malgré tout inquiet à l’idée de rejoindre la bulle floridienne, au point de faire des crises d’anxiété, lui qui va également laisser sa femme, Kara McCullough, enceinte de sept mois. L’ailier ne voit pas comment les joueurs vont pouvoir trouver un semblant de confort tout au long de leur séjour.

« Il n’y a aucun moyen d’être à l’aise quand on pense à l’endroit où l’on va se trouver, au temps que l’on va y passer et aux restrictions que l’on devra respecter là-bas. La question de savoir si on va être à l’aise ne se pose pas, » a-t-il lancé. « On va devoir s’adapter, on va sans doute s’en lasser. Mais en aucun cas on sera à l’aise, que ce soit sur le terrain ou en dehors, pendant les loisirs ou non ».

Par ses fonctions extra-sportives, le joueur a assisté à de nombreuses visioconférences et estime également que les joueurs étaient encore nombreux à douter au moment de faire leur choix : « Je dirais plus de la moitié de la ligue ».

La naissance de son fils étant prévue pour mi-septembre, Garrett Temple ne se verrait de toute façon pas rester plus longtemps en Floride, même si les Nets étaient encore en course pour le titre. « Je vais rentrer pour voir naître mon enfant, il n’y a aucun doute là-dessus ».