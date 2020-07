Pour Serge Ibaka, les Raptors sont prêts à défendre leur titre

« J’ai vu à quel point tout le monde était en pleine forme. Les joueurs sont arrivés en étant déjà prêts, et tout le monde a commencé à travailler tout de suite. Je suis dans la ligue depuis 11 ans, et on peut voir quand un groupe est impliqué et prêt mentalement, et quand il ne l’est pas. Donc je peux vous dire que maintenant, mentalement, tout le monde est prêt ».

Dans la lignée de son coach et de ses coéquipiers, le discours de Serge Ibaka se veut ambitieux, alors que les Raptors vont devoir défendre leur titre de champion dans des conditions uniques.

Toronto avait su digérer le départ de Kawhi Leonard et se dirigeait vers une belle deuxième place de la conférence Est, notamment sous l’impulsion de Pascal Siakam, meilleur scoreur de l’équipe avec plus de 23 points par match.

Attendus au tournant

La suspension de la saison aurait pu bouleverser les choses, mais Serge Ibaka veut croire qu’elle sera peut-être bénéfique pour les siens, qui ont pu retrouver 100% de leurs capacités et se projeter à fond sur la fin de saison régulière. Une chose est sûre, les Raptors se savent attendus.

« Ça a été un peu bizarre cette saison avec tout ce qu’il s’est passé, » a ajouté Serge Ibaka. « Mais ce qu’on sait, c’est que c’est fini. Ce qui s’est passé la saison dernière est terminé, et nous devons essayer de nous préparer pour cette saison, Nous savons que ça va être difficile, que ce sera un défi et que tout le monde va venir nous chercher parce que nous sommes les champions, donc nous devons être prêts ».