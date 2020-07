Librairie : Basket Mag 100% Jordan

C’est une grande première dans l’histoire de Basket Mag : un numéro entièrement consacré à une seule et même personne. Pour cet été, voici une édition collector, 100% Michael Jordan, avec une couverture signée Ptitecao. Le basket s’étant stoppé en mars, Sa Majesté a repris place au centre du jeu grâce à la diffusion du documentaire-événement The Last Dance. L’occasion idéale de se replonger dans le mythe MJ, et de le raconter avec un regard nouveau, plus de vingt ans après la dynastie Bulls.

Jugez plutôt par le sommaire, copieux !

Le gagnant ultime : Michael Jordan était, est et restera l’homme qui ne perdait jamais en finale. Le sextuple champion NBA et double-champion olympique était sur les parquets habité par un feu intérieur, un démon de la compétition. L’extraordinaire reportage dans son lycée : au lycée Laney, dans la petite ville de Wilmington, se côtoient son coach, son proviseur, une ancienne amie, et il est même question de… sa prof de maths ! Son mentor : Dean Smith, comme un deuxième père. Jordan aux JO : golf, nuits blanches et médailles d’or, lors des JO 1984 à Los Angeles et 1992 à Barcelone. La quarantième rugissante : son dernier retour au jeu de 2001 à 2003 avec Washington. Génération Bulls : Jordan a eu 107 coéquipiers dans sa carrière. Portraits de 10 parmi les plus marquants, de Scottie Pippen à Dennis Rodman en passant par B.J. Armstrong, John Paxson, Steve Kerr… Phil Jackson : le maître zen. Jerry Krause : moi, moche et méchant ?



Témoignages : «J’ai joué contre Jordan». Jacques Monclar, Didier Gadou et Stéphane Risacher racontent leurs souvenirs de la fois où ils ont eu le privilège d’affronter Sa Majesté. L’icône de la globalisation : le décolleté de Marilyn Monroe, le charme de James Dean, Hollywood, Disney, Coca- Cola… et Michael Jordan, autre atout du soft power américain. Racisme et droits civiques : Jordan, pas assez noir ?! La tragédie de la famille Jordan : des parents divisés autour de leur fils, un père tué par balle, puis accusé d’inceste par sa fille… Confiné à vie ! Michael Jordan peut aller où il veut, quand il veut. Sauf dans l’espace public, au risque de déclencher une émeute. Son look : l’élégance en étendard. Jordan et les médias : aussi fort qu’Elvis ! Aujourd’hui patron des Hornets, il accumule les défaites. Pourquoi est-il aussi mauvais ?



Business : comment il est devenu le sportif le plus riche de l’histoire.

MJ vu par la nouvelle génération : des basketteurs français nés après 1998 expliquent ce que le numéro 23 représente pour eux.

Le jour où : Jordan a lancé la presse basket.

La question : The Last Dance est-il un grand documentaire ?

Le Top 10 : les documentaires basket.

Découverte : George Koehler, devenu par hasard son meilleur ami.

Livres : douze ouvrages-clés pour tout savoir sur la galaxie Jordan.

Prix : 6 euros frais de port compris

Achat en ligne sur Basket Mag