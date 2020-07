Kent Bazemore ne veut pas quitter les Kings

Arrivé fin janvier à Sacramento, en provenance de Portland, Kent Bazemore n’aura pas mis longtemps à s’imposer dans la rotation. L’ancien défenseur des Hawks a équilibré l’effectif, et surtout enrichit le banc, et les Kings ont profité de sa venue pour remporter 13 matches sur 21. A titre individuel, il apporte 10 pts et 5 rbds de moyenne, auxquels il faut ajouter 1.2 interception.

Tout va pour le mieux, mais Bazemore arrive au terme de son contrat de 70 millions sur quatre ans, et ce n’est pas certain que les Kings puissent le conserver. Leur priorité de l’été sera déjà de s’occuper du contrat de Bogdan Bogdanovic mais Bazemore prévient déjà qu’il veut poursuivre son aventure dans la capitale de la Californie.

« C’est définitivement un endroit où je me vois jouer pour les quelques prochaines années » a-t-il expliqué vendredi. « Cette équipe est si prometteuse, et je veux clairement en faire partie. »

Un enthousiasme déjà révélé il y a quelques semaines sur NBC Sports. « Je sais que c’est un bon endroit pour moi car dès que je suis arrivé, après quelques matches, je me suis dit que j’aurais aimé débuter la saison ici » racontait-il. « Quand ce genre de pensée vous traverse l’esprit, c’est que c’est un bon endroit. Il y a une super ambiance, j’aime aller bosser, et j’adore les gens. Franchement, ça coche toutes les cases. »