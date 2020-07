La question se posait pour les coaches. Plus âgés, et donc beaucoup plus à risque en cas de contamination au Covid-19, allaient-ils oui ou non pouvoir participer à la reprise ? Pour l’instant, aucun forfait n’a été annoncé.

En revanche, chez les assistants, il commence à y avoir de la casse.

Après Lionel Hollins aux Lakers, c’est désormais Jeff Bzdelik (67 ans) des Pelicans, qui ne viendra pas à Orlando pour finir la saison, nous informe ESPN.

La décision a été prise après un rendez-vous avec les médecins de la franchise. C’est sa décision et sans doute que, comme pour Lionel Hollins, il présente trop de risques face à une éventuelle contamination au Covid-19.

C’est un petit coup dur pour les Pelicans car l’ancien assistant des Rockets (67 ans) est le « Monsieur Défense » de l’équipe depuis cette saison. Néanmoins, il devrait continuer d’aider, mais à distance.

Quant à la situation d’Alvin Gentry (65 ans), ESPN assure qu’aucune décision n’a encore été prise. Ce lundi, le coach des Pelicans avait de nouveau assuré qu’il était « impatient » d’être à Orlando pour la reprise.