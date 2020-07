Brett Brown surpris d’avoir convaincu Ryan Broekhoff

Coupé par les Mavericks en février dernier, Ryan Broekhoff va toutefois participer à la fin de saison puisqu’il a rejoint les Sixers récemment. La « Aussie Connection » a sans doute joué dans cette réunion puisque l’ailier et Brett Brown se sont côtoyés en équipe nationale australienne.

Seulement, ce n’était pas suffisant pour le convaincre de rejoindre Philadelphie. Surtout dans ce contexte.

« Ce ne fut pas une décision facile à prendre », explique le joueur à NBC Sports. « J’ai une femme et un fils d’un an. Ma femme a une maladie auto-immune et elle est donc une personne à risque face au Covid-19. Signer ce contrat fut donc un moment important. On a parlé à Elton Brand et Brett Brown pour obtenir des informations sur la bulle à Orlando. Je voulais connaître les options si quelque chose devait arriver. »

Outre l’argument médical, sur le plan sportif, le shooteur n’est clairement pas sûr d’avoir du temps de jeu.

« J’étais surpris qu’il accepte de venir », relate Brett Brown. « Je ne pouvais pas vraiment lui mentir et lui promettre des opportunités. On sait qu’il y a plusieurs extérieurs : Matisse Thybulle, Glenn Robinson, Furkan Korkmaz, Alec Burks… Et on peut continuer la liste… Il n’a pas le champ libre. C’était le fond de mon discours. Donc, quand j’ai raccroché, je pensais qu’il allait soit rejoindre une autre équipe soit filer en Europe. »

Cette expérience de maximum trois mois sera une opportunité pour l’ancien de Dallas de se « rapprocher » de Brett Brown, afin « d’apprendre sa philosophie, sa façon de faire et pas seulement avec les Sixers mais aussi avec l’équipe nationale ».