Corey Brewer en terrain connu à Sacramento

Les Kings ont été la dernière équipe à faire confiance à Corey Brewer avant que ce dernier ne vive une saison blanche en 2019-2020. Jusqu’à ce récent coup de fil de Vlade Divac, GM de la franchise, qui est venu récompenser sa patience mais aussi son travail de l’ombre, depuis le début de la saison puis durant le confinement.

« Je me suis entraîné depuis que la saison a repris et avant tout ce qui s’est passé avec la pandémie, » a-t-il déclaré. « Je me tenais prêt et j’ai reçu un appel, ça fait toujours du bien de recevoir un appel ».

De la défense et de l’expérience pour les Kings

Tous les éléments semblaient réunis pour repartir pour un tour, entre les besoins des Kings par rapport à son profil, son expérience et le fait que le joueur arrive en terrain connu.

« J’étais là l’année dernière, donc j’ai une bonne relation avec ces gars. La situation est bonne, il s’agit d’une équipe en phase ascendante. Il y a pas mal de jeunes qui sont vraiment talentueux, donc pour moi, il s’agira d’apporter ce que je sais faire, mon énergie, et du fait que je suis dans la ligue depuis 13 ans maintenant, faire les petites choses que j’ai pu apprendre, et simplement aider ces gars à franchir un cap. Je ne dirais pas qu’ils m’admirent particulièrement, mais j’ai l’impression qu’ils écoutent, simplement parce qu’ils savent à quel point c’est dur de rester dans la ligue. Beaucoup de joueurs vont et viennent, donc le fait d’avoir duré fait que les gars comprennent que je sais un peu de quoi je parle ».

Pour ce qui est d’intégrer la « bulle » à Orlando pour aider les Kings à obtenir une qualification en playoffs, Corey Brewer reste confiant.

« C’est un peu bizarre, mais une fois qu’on y sera tous, qu’on va commencer à jouer, chacun regarde son calendrier, voit comment ça va se passer, je pense que l’ajustement sera un peu plus facile. Ça va juste être difficile d’être loin de ma famille. J’ai des enfants en bas âge, donc c’est ça qui va être le plus dur ».