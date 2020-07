Au-delà des craintes liées au coronavirus, les préoccupations des joueurs portent sur le physique. Après quasiment quatre mois sans jouer, ni vraiment s’entraîner, comment le corps va-t-il réagir à ce retour à la compétition ? Muscles, ligaments et tendons sont fragilisés, et on peut craindre une vague de blessures plus ou moins graves. Mais pour Rob Pelinka, le vice-président des Lakers, le premier défi sera aussi… mental.

« Je pense que Orlando, en lui-même, sera autant un test mental que physique en raison des circonstances extraordinaires » a-t-il résumé sur ESPN. « Je pense qu’une équipe comme la nôtre, qui s’appuie sur une forte entente entre les joueurs, aura un avantage à ce niveau. Cette équipe aime être ensemble et adore jouer ensemble. Je pense que c’est la partie importante des 63 matches disputés jusque là« .

L’ancien agent de Kobe Bryant explique ainsi que la franchise met tout en œuvre pour que les joueurs se sentent le mieux possible. « On a beaucoup réfléchi sur la partie mentale de ce parcours. Il faudra autant s’accrocher physiquement que mentalement. Et je pense que le mental sera même primordial. On a donc dans le staff des gens qui s’occupent du bien-être et on travaille avec eux pour développer un protocole sur les inquiétudes autour du fait d’être éloigné de sa famille ou de vivre dans un autre endroit que chez soi. »

Rob Pelinka cite ainsi Phil Jackson comme modèle dans la gestion d’un groupe et la capacité à les maintenir en alerte. « Il faut maintenir une fraîcheur chez les joueurs, faire en sorte que la vie reste intéressante. Que les passions de chacun se renforcent. Je suis certain qu’il sortira tout un tas d’histoires de cette période à Orlando, notamment sur les différentes pratiques qui en découleront« .