Markelle Fultz a tout fait pour garder le rythme pendant le confinement

Sujet aux blessures depuis le début de sa carrière en NBA, Markelle Fultz a pu revivre cette saison, disputant 64 des 65 du Magic, dont 59 dans le cinq majeur. Le meneur a ainsi pu retrouver du rythme et des sensations au fil des semaines, marquant quelques matchs de son empreinte avant la suspension de la saison, le 11 mars dernier.

Pour garder le rythme, il s’est astreint à une charge de travail quotidienne considérable, avec de la course, du vélo, de la muscu ou des séances d’entraînement avec son panier tout neuf, acheté et monté pour l’occasion.

« Je me suis réveillé tous les matins, je suis sorti et j’ai pris des tirs sous la chaleur d’Orlando, ce qui peut parfois être un vrai défi, » explique-t-il. « Je ne pourrais pas vous donner un chiffre exact parce que parfois je restais trois heures, parfois une heure, parfois même plus. Je ne savais pas si la saison allait reprendre ou non, mais j’ai toujours voulu être prêt ».

Le premier choix de la Draft 2017 s’est senti progresser au cours de la saison, au même rythme que son équipe, et espère désormais confirmer dans la bulle d’Orlando, en prenant en compte ce contexte particulier de reprise.

« Je sais que je vais devoir accélérer lentement, » reconnait-il. « Mais c’est quelque chose que je fais depuis que je suis entré dans la ligue, lorsque je me suis blessé, c’est d’apprendre à gérer le fait de ne pas jouer et ensuite me débrouiller pour retrouver mon meilleur niveau. »

Une habitude qui pourrait paradoxalement l’aider, cette fois…

« J’ai l’impression d’avoir un avantage en retournant dans cette bulle parce que je suis resté longtemps à l’écart et que j’ai dû apprendre à rester actif de certaines manières pour être sûr que la mécanique soit rodée ».