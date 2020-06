NCAA : le phénomène des lycées, Emoni Bates, veut rejoindre Michigan State

Considéré comme l’un des lycéens les plus talentueux des vingt dernières années, Emoni Bates vient d’annoncer qu’il rejoindra Michigan State, en NCAA, lorsqu’il aura terminé son cursus au lycée. Soit en 2022…

Âgé de 16 ans, le phénomène a donc le temps, mais les Spartans le suivent déjà depuis très, très longtemps.

« Coach (Tom) Izzo et Coach (Mike) Garland et tout le staff de MSU montrent beaucoup d’amour depuis sa septième année de scolarité (soit la 5e). Ils ont été très constants », a déclaré Elgin Bates, le père du basketteur. « Ils s’intéressent vraiment à lui et à sa famille. Ils s’occupent de lui, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant que personne. C’est vraiment important pour nous en tant que famille et pour lui en tant que joueur. »

Michigan State a donc frappé un grand coup mais l’université était la seule grosse fac à s’être réellement positionné.

Ça paraît étonnant sachant qu’Emoni Bates est souvent annoncé comme le lycéen le plus talentueux depuis LeBron James, et c’est lié au fait que beaucoup s’attendent à ce qu’il ne mette jamais un pied en NCAA.

Il a ainsi la possibilité d’intégrer la NCAA dès 2021, mais ce n’est pas le projet actuel, même si Emoni Bates a indiqué que c’était une option, s’il avait le sentiment que « ça devenait trop facile » face aux lycéens adverses.

S’il poursuit sa scolarité normalement, l’ailier de 2m06 n’intègrera donc la NCAA qu’en 2022, soit la date à laquelle la NBA espère mettre fin au « one-and-done », bien qu’un retard soit possible. Il pourrait alors pouvoir se présenter directement à la Draft à sa sortie du lycée, sans passer par la case universitaire.

Mais ça fait beaucoup de « si », et Michigan State peut en tout cas se féliciter d’avoir obtenu sa promesse.