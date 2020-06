Jordan Bell signe pour deux ans aux Cavaliers

Parce qu’il avait été coupé après le 1er mars, Jordan Bell ne pouvait pas disputer les playoffs, et il n’intéressait donc pas les 22 franchises qui rejoindront Disney World dans une semaine. Une aubaine pour les Cavaliers qui viennent de lui proposer un contrat de deux ans, sans qu’on sache le salaire, ni si ce contrat est totalement garanti.

Champion NBA avec les Warriors, il avait choisi de rejoindre les Wolves la saison passée, et on ne peut pas dire qu’il ait réussi la transition entre le très haut de tableau et une formation en pleine reconstruction. Transféré ensuite aux Rockets en compagnie de Robert Covington, il avait ensuite été, le lendemain, échangé aux Grizzlies contre Bruno Caboclo et un second tour de Draft.

Mais le 2 mars, Memphis décide de s’en séparer, et c’est finalement le Capital City Go-Go, la franchise de G-League des Wizards, qui envisageait de le récupérer. C’était le 11 mars, date de la suspension de la saison NBA…

Finalement, le voilà qui prend la direction de Cleveland où la raquette est déjà blindée pour la saison prochaine avec Kevin Love et Andre Drummond. Fidèle au poste, Tristan Thompson est toujours là, mais on ne sait pas encore s’il sera prolongé cet été puisqu’il est free agent.