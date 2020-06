Pour Manu Ginobili, Luis Scola mérite de finir sa carrière aux Jeux olympiques

À 40 ans passés, Luis Scola n’en a toujours pas terminé avec le basket ! L’intérieur argentin, héroïque l’an passé à la Coupe du monde, va s’engager avec Varese en Italie.

Un championnat qu’il connaît bien puisqu’il évoluait cette saison à l’Olimpia Milano, et son objectif est bien sûr de disputer une dernière saison professionnelle avant de tirer sa révérence aux Jeux olympiques à Tokyo en 2021.

« Il faudrait lui tirer une balle dans la tête pour l’empêcher de jouer les Jeux olympiques » lâche Manu Ginobili sur une télé argentine. « Surtout au regard de tout ce qu’il a fait pour que l’équipe se qualifie. Il mérite de finir de jouer sous le maillot qui lui a apporté tant de bonheur, et avec lequel il a donné tant de bonheur. »

Champion olympique en 2004 avec Manu Ginobili, Luis Scola pourrait entrer dans l’histoire de son pays en jouant à Tokyo. « Je veux devenir le premier basketteur argentin de l’histoire à disputer cinq Jeux olympiques » rappelle-t-il sur FIBA.com. « Mais pour l’instant, c’est lointain, et je devrai évaluer ça. Je ne connais que deux vitesses : 0 et 100%. Si je dois accepter que je ne peux plus donner 100%, alors j’arrêterai sur le champ. »

En clair, Luis Scola ne veut pas disputer les Jeux olympiques uniquement pour s’emparer d’un record. « Je suis en paix avec moi-même. J’ai déjà réalisé tout ce que je voulais faire dans une carrière de 25 ans.«