Touchée par le Covid-19, Doris Burke comprend les réticences des joueurs à reprendre

La NBA s’est donnée pour mission de permettre à la saison d’aller à son terme. Malgré la pandémie de Covid-19, l’explosion des cas en Floride, les mouvements sociaux qui agitent le pays et les réticences des joueurs invoquant plus ou moins toutes ces raisons en plus de risquer de graves blessures et de devoir s’astreindre à un nouveau confinement d’au moins deux mois pour les plus valeureux.

Journaliste pour ESPN/ABC, Doris Burke s’est entretenue avec le New York Post pour évoquer ces appréhensions, notamment concernant les joueurs ayant des enfants en bas âge.

« Lorsque j’entends les acteurs parler de leurs conditions préexistantes ou de leurs craintes, je le comprends parfaitement. Et l’une des choses auxquelles j’ai le plus pensé, c’est que beaucoup de ces gars ont de jeunes enfants. Vous n’allez pas seulement intégrer la bulle, mais à un moment vous allez la quitter, et que faites-vous en tant que joueur si vous êtes le parent d’un jeune enfant ? Est-ce que vous allez à l’hôtel ? Est-ce que vous vous mettez en quatorzaine et que vous restez donc loin de vos enfants plus longtemps pour être sûr de ne pas être positif ? ».

Un choix propre à chacun

Touchée par le Covid-19 au cours du mois de mars, Doris Burke a confiance en la capacité de la NBA à réussir son pari, mais rappelle que chacun est libre de faire son choix, par rapport à ses propres craintes.

« La première pensée que j’ai en ce qui concerne la peur n’a pas nécessairement à voir avec moi-même, mais plutôt avec toute personne qui n’a pas été malade, qui n’a pas eu le Covid et n’a pas développé d’immunité… Autant je sais que la NBA va faire absolument tout ce qui est en son pouvoir pour rendre cet environnement aussi sûr que possible, autant le fait est que le mauvais résultat final reste une possibilité. Il y a un risque inhérent que tout le monde qui va à Orlando assume, et la façon dont vous allez régler ça dans votre propre esprit est un choix très personnel. Et je ne pense pas que nous devrions critiquer, juger ou avoir des sentiments négatifs pour ceux qui expriment des inquiétudes, parce que c’est légitime et réel ».

Pas les mêmes symptômes pour tout le monde

Même si les conditions au sein de la bulle seront bien différentes et que la NBA prend toutes ses précautions en matière de tests depuis près d’une semaine, Doris Burke peut notamment se référer à son cas personnel, elle qui a attendu deux semaines avant de se faire tester parce qu’elle ne ressentait pas de problèmes respiratoires importants.

« La chose que j’ai le plus ressentie, c’est la fatigue et les maux de tête » ajoute-t-elle. « Pendant une bonne partie des deux premières semaines, je me suis dit que j’avais une mauvaise grippe, parce que mes symptômes ne correspondaient pas à ce qu’on disait être les principaux symptômes – l’essoufflement, la pression sur la poitrine – je n’avais pas ces symptômes effrayants. Donc pendant un bon moment, je n’ai pas pensé que j’avais le virus. Mais j’ai finalement décidé de me faire dépister. Il a fallu huit jours pour obtenir les résultats, et le temps que j’obtienne les résultats du test, je commençais à aller mieux. Si j’ai eu peur ? J’ai eu un certain degré d’anxiété. Je dormais 16 à 17 heures par jour, et parfois je ne sortais pas du lit, donc je ne faisais pas grand-chose ».

Un témoignage qui incitera une fois de plus la ligue et tous les acteurs concernés à la prudence.