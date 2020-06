Nikola Mirotic remporte le titre de MVP en Espagne

Nouveau trophée européen pour Nikola Mirotic. Le natif du Monténégro vient de remporter un nouveau titre de MVP de la ligue espagnole. Âgé de 29 ans, le joueur de Barcelone avait déjà remporté ce trophée pour sa saison 2012-2013 avec le Real Madrid. Il rejoint ainsi Arvydas Sabonis (1994 et 1995), Luis Scola (2005 et 2007) ou encore Felipe Reyes (2009 et 2015) dans la liste des « double MVP » de l’ACB.

Cette récompense vient saluer une année hyper accomplie sur le plan statistique (19.5 points et 6 rebonds en 26 minutes), sa meilleure en Espagne, et collectif. En tête du championnat avant la suspension liée au Covid-19, son équipe est encore en lice pour le titre et doit jouer sa demi-finale ce dimanche.

« Vous pouvez le voir sur mon visage, dans mon sourire, c’était une bonne surprise, cela a égayé ma journée, » a réagi l’international espagnol. « Ce trophée de MVP représente le travail collectif de l’équipe. Il récompense tous mes coéquipiers qui m’ont aidé à être meilleur chaque jour. Et bien sûr au staff technique qui a réussi à me mettre dans les meilleures dispositions pour que je sois efficace. Sans oublier tous ceux qui nous soutiennent, les fans. »

On rappelle que l’intérieur shooteur a tourné le dos à une offre du Jazz à l’entame de la saison dernière. Il déplorait le « basket individuel » pratiqué dans la grande ligue, tournant sans doute définitivement la page NBA pour lui. Il y aura fait parler son adresse pendant cinq saisons.

À noter que Nikola Mirotic a logiquement été nommé dans le meilleur cinq espagnol de la saison, en compagnie de Facu Campazzo, Klemen Prepelic, du Français Axel Bouteille et de Giorgi Shermadini.