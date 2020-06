Les Pistons vont donner une nouvelle chance à Justin Patton

Avec une place libre dans le roster des Pistons, Troy Weaver a décidé de donner sa chance à Justin Patton (2m11, 109kg), le jeune pivot de 23 ans du Thunder, qu’il connaît bien après une saison dans la même franchise. Avec OKC, Justin Patton n’a disputé que cinq matchs, pour 2 points et 1 rebond de moyenne en 5 minutes.

C’est plutôt en G-League, avec le OKC Blue, que Justin Patton a pu se montrer. Il a tourné à 12 points et 6 rebonds de moyenne en 23 rencontres, dont une sortie explosive à 45 points (19/30 aux tirs dont 4/7 à trois points), plus 14 rebonds, 9 passes et 4 contres dans une victoire face aux South Bay Lakers le 14 janvier dernier (149-140).

Sélectionné avec le 16e choix de la Draft 2017 par les Bulls avant d’être échangé aux Wolves dans le « trade » impliquant Zach LaVine, Lauri Markkanen et Jimmy Butler, Justin Patton a déjà connu quatre équipes de G-League et désormais quatre franchises NBA (Minnesota, Philadelphie, Oklahoma City, Detroit). Pas évident comme début de carrière mais Troy Weaver semble lui faire confiance en le signant dès son arrivée à Detroit.

Dans le moule du joueur physique avec son gabarit, Justin Patton doit encore saisir les finesses du jeu, notamment en défense où il est souvent en retard, et rapidement criblés de fautes. Pivot gaucher, il a évidemment du talent offensif, avec un bon sens de la passe, mais son temps commence à être compté dans la Grande Ligue.